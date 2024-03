OFFERTA LAMPO sullo Spazzolino elettrico Oral-B: oggi lo paghi POCHISSIMO

Rendi il tuo sorriso più sano e smagliante che mai con lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 Oral-B! Oggi è disponibile a soli 69 euro con uno sconto bomba del 15%.

Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 Oral-B: modalità di utilizzo

Lo Spazzolino Elettrico Ricaricabile Pro 3 Oral-B è lo spazzolino più usato e raccomandato dai dentisti nel mondo.

L’elegante manico dello spazzolino elettrico Pro 3 con il Timer Professionale ti aiuta a spazzolare i denti per 2 minuti, come raccomandato dai dentisti. Inoltre, grazie ad un avviso ogni 30 secondi, saprai sempre quando è il momento di passare alla zona successiva.

L’esclusiva testina rotonda di Oral-B rimuove fino al 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino manuale tradizionale, per gengive più sane. Inoltre, agisce sulle macchie superficiali eliminandole, per un sorriso più bianco sin dal primo giorno.

Grazie alla brevettata tecnologia di controllo della pressione di spazzolamento delle gengive a 360°, il dispositivo riduce la velocità e ti avvisa quando stai spazzolando troppo forte, aiutando a proteggere le gengive più delicate. In più, le testine di Oral-B passano dal verde al giallo in base all'uso personale, indicando quando è il momento di cambiarle. Il promemoria per la sostituzione delle testine aiuta, così, a mantenere una pulizia efficace al 100% sempre.

