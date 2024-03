OFFERTA LAMPO sul Frullatore Electrolux: oggi è tuo con una SPESA MINIMA

Da oggi in poi potrai preparare frullati gustosi con i tuoi ingredienti preferiti grazie al Frullatore Electrolux Sports Blender Create 3! Al momento è disponibile su Amazon a soli 29 euro con uno sconto bomba del 25%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, è possibile ricevere l'articolo domani stesso direttamente a casa. Corri a fare il tuo ordine, la promozione è limitatissima!

Frullatore Electrolux Sports Blender Create 3: modalità di utilizzo

Con il frullatore Sports Blender Create 3 Electrolux le buone abitudini diventano un po’ più semplici e anche più gustose: prendi una banana, dei frutti di bosco e un goccio di succo di frutta, frulla tutto ed ecco a te un frullato sano e fresco da portare sempre con te.

Puoi mescolare i tuoi ingredienti preferiti direttamente nella bottiglia rimovibile 3 in 1. La modalità di utilizzo è semplicissima: basta aggiungere quel che ti piace, miscelare e mettere il coperchio per portare il tuo frullato ovunque tu vada.

Grazie al pulsante touch intuitivo puoi regolare la potenza in base alla consistenza che desideri ottenere: tieni premuto il pulsante per una consistenza cremosa, oppure premi varie volte per triturare il ghiaccio. Il dispositivo risulta, quindi, super versatile, semplice ed efficace.

È garantita una miscelazione perfetta soprattutto grazie alle lame TruFlow: per triturare il ghiaccio o per preparare un frullato dalla perfetta consistenza, queste lame garantiscono performance straordinarie. In più l'elettrodomestico ha un design compatto salvaspazio qundi puoi posizionarlo in ogni angolo della cucina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.