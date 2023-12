Offerta imperdibile: Sorgenia ti offre Fibra, luce e gas a soli 21 euro

Sorgenia, il rinomato fornitore di luce e gas, presenta un'offerta imperdibile che unisce servizi essenziali a un prezzo incredibile.

Per soli 21 euro al mese, puoi accedere a un pacchetto completo che include Fibra FTTH fino a 2,5 Gbps, luce e gas per i primi 12 mesi.

Con questa promozione, Sorgenia mira a soddisfare le esigenze degli utenti, offrendo un'opportunità unica di risparmiare rispetto al costo iniziale di 26,90 euro.

L'offerta comprende l'Ultra Fibra FTTH, che garantisce una connessione almeno 100 volte più veloce dell'ADSL, assicurando un'esperienza di navigazione senza interruzioni.

Come attivare l’offerta di Sorgenia

Attivare questa offerta è facile e conveniente, con l'attivazione inclusa e la consegna gratuita del modem in comodato d'uso.

Vuoi gestire tutto con facilità? Sorgenia ti offre la comodità di gestire tutte le tue utenze tramite la sua app user-friendly e il servizio clienti dedicato.

Ma le vantaggiose proposte di Sorgenia non si fermano qui. Abbinando la fibra all'energia, puoi godere di un ottimo rapporto qualità/prezzo e risparmiare ulteriormente.

Non solo avrai accesso a una connessione internet ultraveloce, ma riceverai anche uno sconto di 20 euro sulla bolletta di luce e gas.

Per contribuire alla transizione energetica, Sorgenia offre uno sconto del 10% sulla ricarica per la tua auto elettrica tramite l'app MyNextMove. Un'opportunità unica per abbracciare la tecnologia avanzata e risparmiare su più fronti.

Non perdere tempo, questa è un'occasione da non lasciarsi sfuggire. Con Sorgenia, puoi vivere al massimo la connettività ad alta velocità e godere di vantaggi economici su luce, gas e molto altro. Inizia a risparmiare oggi stesso con le offerte Sorgenia!

