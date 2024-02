Offerta imperdibile: piani a vita di pCloud scontati fino all'80%

Se cerchi un modo per archiviare e condividere i tuoi file in modo sicuro ed economico, l’offerta imperdibile di pCloud, il servizio di cloud storage criptato, è di quelle che non puoi lasciarti sfuggire.

pCloud ti offre dei piani a vita con uno sconto fino al 37%. Si tratta di una soluzione unica nel suo genere, che ti permette di avere uno spazio di archiviazione illimitato e di usufruire di tante funzionalità utili e innovative.

Perché scegliere l’offerta imperdibile di pCloud?

pCloud è diverso dagli altri servizi di cloud storage perché ti offre una protezione elevata dei tuoi file. Infatti, usa la crittografia 256-bit AES e la protezione TLS/SSL per le comunicazioni.

Inoltre, fa 5 copie di ogni file su server differenti, per garantirti la massima sicurezza. pCloud ti permette anche di fare il backup da altri servizi come Dropbox, Facebook, OneDrive, Google Drive e Google Photos, in modo da avere tutti i tuoi file in un unico posto.

Il vero vantaggio sono i piani a vita, che non richiedono rinnovi annuali o mensili. Puoi scegliere tra tre piani individuali a vita, in base alle tue esigenze:

Premium 500GB : ti offre 500 GB di spazio di archiviazione e 500 GB di traffico di download al mese. Il prezzo è di 199 euro , grazie allo sconto del 65%.

: ti offre 500 GB di spazio di archiviazione e 500 GB di traffico di download al mese. Il prezzo è di , grazie allo sconto del 65%. Premium Plus 2TB : ti offre 2 TB di spazio di archiviazione e 2 TB di traffico di download al mese. Il prezzo è di 399 euro , grazie allo sconto del 65%.

: ti offre 2 TB di spazio di archiviazione e 2 TB di traffico di download al mese. Il prezzo è di , grazie allo sconto del 65%. Ultra 10TB: ti offre 10 TB di spazio di archiviazione e 10 TB di traffico di download al mese. Il prezzo è di 1190 euro, grazie allo sconto dell80%.

Se il servizio non dovesse soddisfarti, puoi avvalerti della garanzia di rimborso entro 10 giorni. In più, il pagamento è sicuro e criptato con il grado di sicurezza 256-bit SSL. Cosa aspetti? Approfitta subito di questa offerta imperdibile e acquista il tuo piano a vita!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.