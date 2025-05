Offerta imperdibile per il Samsung T7 Shield da 4TB: prestazioni al top!

Non lasciarti sfuggire l’occasione di acquistare il Samsung T7 Shield da 4 TB a un prezzo scontato. Questo SSD portatile combina prestazioni elevate, resistenza e un design ultra-compatto, offrendo una soluzione di archiviazione affidabile e versatile.

Velocità e capacità in un formato compatto

Con il Samsung T7 Shield, puoi dire addio ai lunghi tempi di attesa. Questo SSD portatile garantisce velocità di trasferimento straordinarie, con 1.050 MB/s in lettura e 1.000 MB/s in scrittura, superando di quasi dieci volte le prestazioni dei tradizionali hard disk esterni. Non importa se lavori con file di grandi dimensioni o gestisci progetti complessi: il T7 Shield è progettato per offrirti la massima efficienza.

La robustezza è un tratto distintivo di questo dispositivo. Grazie alla scocca in gomma anti-urto, il T7 Shield può resistere a cadute fino a tre metri di altezza. Inoltre, la certificazione IP65 assicura protezione contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per chi lavora in movimento o in ambienti difficili.

Un concentrato di tecnologia

Nonostante il suo peso di soli 97 grammi e dimensioni di 8,6 x 5,7 x 1,25 cm, il T7 Shield offre una capacità di archiviazione impressionante di 4 TB. Questo spazio è sufficiente per conservare video in alta risoluzione, collezioni fotografiche e documenti professionali, senza rinunciare alla portabilità.

Il T7 Shield include nella confezione due cavi: USB Tipo C a C e Tipo C ad A, garantendo la compatibilità con una vasta gamma di dispositivi, dai computer alle console di gioco, fino alle Smart TV. La sua interfaccia USB 3.2 Gen 2 consente velocità di trasferimento fino a 10 Gbps, per un'esperienza d'uso senza interruzioni.

Attualmente disponibile su Amazon a 272,88€, con uno sconto del 43% rispetto al prezzo originale di 479,99€, il Samsung T7 Shield rappresenta un'opportunità imperdibile per chi cerca un dispositivo di archiviazione premium a un prezzo accessibile. Scopri subito questa offerta e porta le tue prestazioni al livello successivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.