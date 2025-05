Velocità e risparmio: SSD NVMe Lexar NM790 da 2TB in offerta imperdibile

L'SSD NVMe Lexar NM790 da 2TB è la soluzione perfetta per chi cerca velocità e affidabilità senza compromessi. Se stai pensando di aggiornare il tuo sistema di archiviazione, questa potrebbe essere l’occasione giusta per te.

Prestazioni straordinarie a un prezzo competitivo

Con velocità di lettura fino a 7400 MB/s e scrittura fino a 6500 MB/s, l’SSD interno Lexar NM790 ridefinisce il concetto di rapidità. Grazie alla sua capacità di 2TB, avrai tutto lo spazio necessario per giochi, progetti multimediali e file importanti, senza rinunciare a prestazioni elevate.

Uno dei punti di forza di questo SSD è la tecnologia Host Memory Buffer (HMB) 3.0, che permette di abbattere il consumo energetico del 40% rispetto agli SSD tradizionali con cache DRAM. Questo significa che potrai goderti sessioni di utilizzo prolungate senza preoccuparti del surriscaldamento o di un consumo eccessivo di energia.

Versatilità e compattezza

Grazie al formato M.2 2280, il Lexar NM790 si adatta perfettamente a una vasta gamma di dispositivi, dai PC desktop ai laptop, fino alla PlayStation 5. Le sue dimensioni compatte (8 x 2,2 x 0,25 cm) lo rendono ideale anche per configurazioni con spazi limitati.

Oltre alle sue specifiche tecniche impressionanti, questo SSD si distingue anche per il suo design raffinato. La colorazione grigia e il peso di soli 6 grammi lo rendono non solo pratico, ma anche esteticamente elegante.

Il Lexar NM790 è attualmente disponibile a un prezzo promozionale di 122,54 euro, con uno sconto del 5% rispetto al prezzo originale. Questo rappresenta un’opportunità unica per chi desidera migliorare le prestazioni del proprio sistema senza spendere una fortuna.

Scopri SSD NVMe Lexar NM790 e approfitta dell’offerta per portare il tuo sistema a un livello superiore. Non aspettare troppo: le promozioni non durano per sempre!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.