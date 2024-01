OFFERTA FOLLE per il PC portatile LG Gram 17Z90R su Amazon!

Sei pronto per un risparmio a dir poco folle per un PC portatile di qualità estrema? Se non lo sei, dovresti esserlo! Dato che da oggi su Amazon hai l'occasione definitiva per passare a un livello successivo della tecnologia con pochi click, e con un'offerta che davvero lascia poco spazio ai dubbi.

Da oggi infatti puoi acquistare in offerta su Amazon il PC portatile LG Gram 17 a soli 1399,99€, con uno sconto del 33% che ti farà risparmiare la cifra astronomica di 699€! Un'occasione più unica che rara per un prodotto di questo livello!

Il portatile definitivo per te

Si tratta di un gioiello che ha dalla sua un Processore Intel Core EVO i7-1360P di 13a Generazione, un Display Anti-Glare IPS 17" Quad HD 16:10 (2560x1600) DCI-P3 99%, una scheda RAM 16GB DDR5 (6000 MHz), ma anche SSD 1024GB M.2 Gen4 NVMe PCIe, Grafica Intel Iris Xe.

Inoltre ha una struttura solida e leggera grazie al chassis in lega di magnesio e Nano Carbon. La batteria al litio del portatile LG Gram 17Z90R ti garantisce fino a 16 ore di autonomia, mentre la tastiera (layout italiano) è retroilluminata, e ti garantisce una visibilità perfetta anche al buio.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.