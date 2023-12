OFFERTA FOLLE per il Monitor BenQ UltraWide da 34 pollici!

Quando la qualità è tanta, anche il prezzo spesso si fa sentire, ma ci sono occasioni talmente assurde nella loro convenienza che è impossibile farsi da parte. Ebbene oggi tocca a BenQ, che ci propone uno dei migliori monitor di casa in assoluto, UltraWide, con uno sconto sensazionale su Amazon che ti farà avere un risparmio FOLLE!

Ebbene da oggi puoi infatti aggiudicarti in offerta su Amazon il monitor BenQ PD3420Q UltraWide a solo 604,99€, con uno sconto del 36% e un risparmio ASSURDO di ben 344€!

Un monitor INCREDIBILE!

Si tratta di un monitor assurdo: ha dalla sua un pannello IPS con proporzione in 21:9, 60Hz di frequenza di aggiornamento, una risoluzione massima di 3440 x 1440 Pixel, e soprattutto una qualità specifica per il montaggio di foto e video.

Infatti questo monitor BenQ PD3420Q UltraWide ha delle modalità di visualizzazione specializzate, come la CAD/CaM per un elevato contrasto nelle illustrazioni tecniche, la modalità Animazione, ma anche la Darkroom e la Dual View per mostrare i progetti in due modalità affiancate. I tuoi occhi saranno protetti, grazie al Flicker-Free, Anti-Glare e Low Blue Light.

