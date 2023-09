Offerta Finom: conto gratis per un mese e 3% di cashback

È fondamentale analizzare a fondo le opzioni e valutare con precisione le proprie esigenze quando si apre un conto corrente aziendale.

I liberi professionisti, in particolare, hanno bisogno di un conto aziendale che offra una grande flessibilità, strumenti di gestione avanzati e un'operatività completa.

Conto Finom è il conto aziendale perfetto per i professionisti ed è attualmente in promozione con un mese gratuito.

Questo conto è disponibile in quattro diversi pacchetti, a partire da soli 5 euro al mese, e con le versioni più complete è possibile ottenere fino al 3% di cashback.

Conto corrente business: ecco perché conviene Finom

Sfrutta tutto il potenziale di Conto Finom con un'offerta all-in-one per liberi professionisti e PMI. Apri online il tuo conto con un IBAN italiano e approfitta della promozione che ti regala il primo mese gratuito.

I clienti Finom hanno accesso a una piattaforma digitale completa con potenti funzionalità di gestione delle spese.

Questo include carte fisiche e virtuali, l'impostazione di limiti e blocchi di utilizzo e l'utilizzo di Google Pay per i pagamenti.

Finom offre servizi completi di fatturazione elettronica, con una serie di strumenti che aiutano a gestire tutti i dettagli associati.

Inoltre, il sistema di archiviazione cloud offre una serie di funzioni per archiviare tutti i documenti in modo sicuro.

Finom offre diverse versioni di conto per tutti gli utenti, a partire da 5 euro al mese con la versione "Solo". È possibile passare ai piani Start, a partire da 15 euro al mese, o Premium e Corporate per ottenere ulteriori vantaggi, come un cashback fino al 3% sulle spese effettuate con la carta.

Registrati subito per la prova gratuita di un mese di Conto Finom cliccando sul link sottostante.

