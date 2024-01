OFFERTA BOMBA per lo Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 8

La comodità quotidiana è cosa da non sottovalutare, soprattutto se la tua vita è a dir poco frenetica. Gli Smartwatch sono simbolo di rapidità e soluzione, insomma tutt'altro che semplici orologi: dispositivi intelligenti che hanno pian piano guadagnato un posto sui polsi di milioni di persone grazie alle loro funzionalità. Anche Xiaomi è tra le aziende più abili in questo, e oggi ci propone in offerta lo Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 8!

Sappi che infatti potrai da oggi potrai acquistare in offerta su Amazon lo Smartwatch Xiaomi Mi Smart Band 8 a soli 38,79€, con il 34% di sconto sul prezzo di listino e un risparmio per te di ben 22€!

La perfezione al tuo polso!

Questo gioiellino supporta il sensore di luce ambientale, che consente di regolare automaticamente la luminosità del display. Come ogni Smartwatch che si rispetti, ti offre il monitoraggio del livello di SpO2 per tutto il giorno, il monitoraggio continuo del sonno, il monitoraggio della frequenza cardiaca per 24 ore, il monitoraggio della respirazione durante il sonno e così via.

Sappi infine che oltre ad avere altre decine di funzioni, potrai godere di una durata della batteria fino a 16 giorni per un normale uso quotidiano. Inoltre, Mi Smart band 8 supporta la ricarica rapida 2C, per una ricarica completa in 1 ora.

