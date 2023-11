Offerta Black Friday: protezione totale con Atlas VPN a partire da 1,72 euro

Atlas VPN è una soluzione completa che garantisce la sicurezza e la privacy online degli utenti con una serie di funzionalità avanzate.

In primo luogo, la VPN instrada l'intero traffico attraverso un tunnel cifrato, eliminando qualsiasi possibilità di spionaggio delle attività online da parte di entità digitali.

Questo assicura che il tuo indirizzo IP e le tue attività rimangano invisibili a occhi indiscreti. Inoltre, Atlas non registra alcuna informazione sulle attività degli utenti, le query DNS o altri dati, mantenendo così una rigorosa politica no-log per preservare la tua privacy.

Altro punto di forza di Atlas è la convenienza. In occasione del Black Friday, è possibile ottenere un notevole sconto dell'85% sul piano triennale applicando il codice promozionale "BIGDEAL".

Sicurezza online a un prezzo imbattibile con Atlas VPN

Atlas VPN mette a disposizione più di 1000 server nel mondo, che garantiscono velocità di connessione affidabile e performante.

Ciò vuol dire che puoi guardare i contenuti online senza limiti, ovunque tu sia, anche nelle località più remote. Con SafeSwap viene rinnovato il tuo indirizzo IP ogni 15 minuti, complicando ulteriormente il compito di chiunque cerchi di monitorare le tue attività online.

Grazie a MultiHop+, che collega la tua rete a due server VPN in serie, il tuo percorso online diventa quasi impenetrabile.

Inoltre, con questa VPN, puoi condividere file in modo sicuro con altri utenti senza alcuna restrizione. Atlas si impegna anche a proteggerti da malware e contenuti dannosi. Grazie alla crittografia avanzata come AES-256, ChaCha20 e IPSec/IKEv2, sei sempre al sicuro da eventuali minacce.

Infine, l'attivazione di Atlas VPN+ ti consente di sfruttare la funzione Data Breach Monitor, che sorveglia il web per assicurarti che i tuoi dati personali non siano stati compromessi in violazioni online. La tua sicurezza è la loro priorità.

Ricordati di inserire in fase di sottoscrizione dell’abbonamento il codice “BIGDEAL” per poter usufruire dello sconto del 85% e pagare soltanto 1,72 euro al mese. Fallo subito però, altrimenti perderai anche i 3 mesi gratis aggiuntivi.

