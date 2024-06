Nvidia supera Microsoft: è l'azienda di maggior valore al mondo

Nvidia ha raggiunto un traguardo storico, diventando l'azienda pubblica di maggior valore al mondo. Nvidia ha superato Microsoft in termini di capitalizzazione di mercato, grazie a un rialzo del 3,6% del prezzo delle sue azioni, che ha portato il suo valore a 3,34 trilioni di dollari. Nel frattempo, Microsoft ha registrato una capitalizzazione di 3,32 trilioni di dollari, a seguito di un calo dello 0,45% delle sue azioni.

Ironia della sorte, Microsoft è un cliente chiave di Nvidia, soprattutto per le sue GPU utilizzate nei data center che alimentano servizi di intelligenza artificiale come Copilot. Il successo di Nvidia è infatti dovuto principalmente all'ampio utilizzo delle sue GPU, che rappresentano l'80% dei componenti nei data center AI di aziende come Microsoft, Google, OpenAI e molte altre.

All'inizio di giugno, Nvidia aveva già superato Apple in termini di capitalizzazione di mercato, diventando la seconda azienda più preziosa al mondo. Con questa ulteriore ascesa, Apple è scivolata al terzo posto con un valore di 3,29 trilioni di dollari.

Jensen Huang tra le persone più ricche al mondo

Un fattore determinante per il successo di Nvidia è stato il recente frazionamento azionario 10 per 1, che ha reso le sue azioni più accessibili a un pubblico più ampio di investitori. Tra i principali beneficiari di questa impennata c'è il co-fondatore e CEO di Nvidia, Jensen Huang, il cui patrimonio netto stimato da Forbes raggiunge la cifra di 118,4 miliardi di dollari, posizionandolo all'undicesimo posto tra le persone più ricche del mondo.

Tuttavia Huang rimane alle spalle di altri giganti della tecnologia come Bill Gates (co-fondatore di Microsoft, al nono posto), Mark Zuckerberg (co-fondatore di Meta, al quinto posto) e Elon Musk (CEO di Tesla, in prima posizione con un patrimonio netto di 214,1 miliardi di dollari).

L'ascesa di Nvidia al vertice rappresenta un cambiamento significativo nel panorama azionario globale e sottolinea il ruolo sempre più importante dell'intelligenza artificiale e dei chip grafici nel mondo tecnologico odierno. Resta da vedere se Nvidia riuscirà a mantenere questa posizione dominante nel lungo periodo, ma il suo successo attuale è innegabile.