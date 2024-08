NVIDIA sta ritardando il lancio di una delle sue prossime GPU AI

NVIDIA è in ascesa grazie alle vendite delle sue GPU realizzate per i data center AI. Tuttavia, secondo un nuovo report, citato da The Information, il rilascio di uno dei suoi prossimi chip AI potrebbe subire un ritardo di oltre tre mesi. Secondo il report, NVIDIA ha informato i suoi numerosi clienti (tra cui Microsoft) che i suoi chip Blackwell B200 hanno un difetto di progettazione che porterà l'azienda a ritardare la produzione di massa e le spedizioni del processore.

NVIDIA: produzione dei nuovi chip AI a inizio 2025

NVIDIA ha annunciato per la prima volta l'architettura Blackwell GPU a marzo durante la sua conferenza GTC. Il processore Blackwell B200 conterrà 208 miliardi di transistor. La GPU potrebbe offrire prestazioni fino a 20 petaflop con supporto a floating point a 4 bit (4FP). Questa è stata progettata per sostituire le GPU Hopper H100 attualmente utilizzate da Microsoft, OpenAI, Google, Meta e altri nei loro data center AI. Il report interno afferma che questo difetto di progettazione è stato scoperto molto tardi nella produzione dei chip Blackwell B200. NVIDIA starebbe affrontando un nuovo ciclo di test di produzione con il chip. Avrebbe dovuto iniziare le spedizioni di massa della GPU entro la fine dell'anno. Tuttavia, The Information afferma che NVIDIA sta ora pianificando di iniziare la produzione di massa nel primo trimestre del 2025.

Ufficialmente, un portavoce di NVIDIA ha detto a The Information che "la produzione è sulla buona strada per aumentare" più avanti nel 2024 per i chip Blackwell, ma ha aggiunto: "Non commentiamo le indiscrezioni". Secondo The Information, molti clienti di chip AI di NVIDIA avrebbero già ordinato "decine di miliardi di dollari" delle imminenti GPU Blackwell B200. Un lungo ritardo nel rilascio di questi chip potrebbe influenzare non solo NVIDIA in termini di fatturato, ma anche i suoi clienti. Probabilmente quest’ultimi stanno contando sui grandi incrementi di prestazioni del chip per aggiungere nuove e migliorate funzionalità AI. Un ritardo nel rilascio del chip potrebbe essere un duro colpo.