NVIDIA rilascia fix per problemi di gioco con la nuova app

NVIDIA ha condiviso una correzione temporanea per un problema noto che ha un impatto sui sistemi che eseguono la sua app NVIDIA recentemente svelata. Questo bug causa, infatti, un calo delle prestazioni di gioco fino al 15%. L'azienda ha confermato che questi problemi di prestazioni vengono attivati ​​quando l'opzione Filtri di gioco è abilitata nell'applicazione. La soluzione alternativa dell’azienda a questo problema è quella di disattivarla e riavviare il gioco. Come ha affermato lo staff di NVIDIA in un thread sul forum di supporto: "siamo a conoscenza di un problema di prestazioni segnalato relativo ai Filtri di gioco e lo stiamo esaminando attivamente. Puoi disattivare Filtri di gioco dalle Impostazioni app NVIDIA > Funzionalità > Sovrapposizione > Filtri di gioco e Modalità foto, quindi riavviare il gioco".

NVIDIA: utenti continuano ad avere problemi anche dopo la soluzione proposta

Tale soluzione di NVIDIA segue le molteplici segnalazioni degli utenti sull’app l'app che compromette le prestazioni di gioco del PC dopo aver abilitato i filtri di gioco o la modalità foto. A questo proposito, i clienti interessati che hanno affermato di essere stati costretti a disinstallare l'app buggata. Questa continuava infatti causare problemi anche dopo aver disabilitato le sovrapposizioni e altri filtri. Come affermato da un utente interessato: "ho disinstallato l'app NVIDIA per ora perché sta causando molti problemi anche se ho disabilitato le sovrapposizioni e altri filtri. Vedremo come andrà", ha affermato un utente interessato. Un altro utente ha poi dichiarato: "l'ho fatto ieri e non ci sono più crash casuali nei giochi. Non sono nemmeno riuscito ad avviare delta force. Dopo averla disinstallata, ha funzionato al primo tentativo".

La diminuzione dei frame rate del 15% è veramente un enorme calo delle prestazioni, considerando che questa è solitamente la differenza tra i modelli GPU standard e le loro versioni Ti (che hanno più memoria e core CUDA). Sebbene quella prevista è soltanto una soluzione temporanea, l’azienda potrebbe rilasciare nel corso delle prossime settimane una correzione definitiva al problema. In attesa di ciò, gli utenti possono seguire le istruzioni fornite.