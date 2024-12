Nvidia nel mirino dell'antitrust cinese: tensioni tra Pechino e USA

La Cina ha avviato un'indagine approfondita sulle operazioni di Nvidia, gigante statunitense dei semiconduttori, accusandola di pratiche monopolistiche. Questa accusa, che potrebbe comportare gravi sanzioni, giunge in un momento di forti contrasti tra la Cina e gli Stati Uniti, due potenze economiche in competizione per il dominio tecnologico mondiale. Negli ultimi mesi, i due Paesi hanno implementato misure restrittive reciproche, in particolare nel settore dei semiconduttori, tecnologia cruciale per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e di altri settori emergenti.

Questa inchiesta su Nvidia non è isolata, ma si inserisce in un quadro più ampio di rivalità geopolitica e tecnologica. La Cina, infatti, sta cercando di ridurre la sua dipendenza dalle tecnologie straniere e di costruire una propria industria dei semiconduttori che possa competere a livello globale. Allo stesso tempo, gli Stati Uniti sono preoccupati che tecnologie avanzate possano finire nelle mani di Paesi considerati avversari, mettendo a rischio la loro leadership nel settore.

Qualora dovesse essere ritenuta colpevole, Nvidia dovrà cambiare le sue pratiche commerciali in Cina

Particolare attenzione è stata dedicata all'acquisizione, da parte di Nvidia, della compagnia Mellanox Technologies nel 2020. Questa operazione ha rafforzato ulteriormente la posizione dell'azienda nel mercato dei chip per data center, suscitando sospetti tra i regolatori cinesi che ritengono che l'acquisizione possa aver violato le leggi antitrust, danneggiando la concorrenza.

Le ripercussioni di questa indagine potrebbero avere effetti devastanti sia per Nvidia che per l'intero mercato dei semiconduttori. Se l’azienda dovesse essere ritenuta colpevole di comportamenti monopolistici, potrebbe trovarsi a dover affrontare pesanti multe e dover modificare le proprie pratiche commerciali in Cina. Inoltre, questo caso potrebbe disincentivare altre società straniere dall’investire nel mercato cinese, rallentando ulteriormente lo sviluppo tecnologico del Paese.