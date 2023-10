Nuovo Echo Auto di seconda generazione: 50% di sconto su Amazon

Se desideri portare la potenza di Alexa nella tua auto, il nuovo dispositivo chiamato Echo Auto di 2a gen trasforma la tua vettura in un dispositivo connesso alla tua casa, e garantisce una vasta gamma di funzionalità che renderanno il tuo viaggio più sicuro, divertente e conveniente. Acquistalo ora su Amazon a soli 34,99€ invece di 69,99€.

Ma non è tutto qui: puoi controllare la tua auto semplicemente usando la tua voce, chiedere ad Alexa di regolare la temperatura, cambiare la musica, farti dare indicazioni stradali e molto altro, il tutto senza dover togliere le mani dal volante o gli occhi dalla strada.

Con il Nuovo Echo Auto, puoi accedere alla tua libreria musicale preferita direttamente dalla tua auto. Chiedi ad Alexa di suonare la tua canzone preferita, una stazione radio o un audiolibro. La qualità del suono è eccezionale, e ti permetterà di godere appieno della tua musica durante il viaggio. Puoi anche chiedere di guidarti alla tua destinazione e riceverai istruzioni vocali dettagliate.

L'Echo Auto si collega al tuo smartphone tramite Bluetooth ed è compatibile con le principali app di navigazione e musica. Inoltre, dispone di 8 microfoni che captano la tua voce anche in ambienti rumorosi.

Inoltre è progettato per migliorare la tua esperienza di guida. Che tu debba rimanere in contatto con il mondo esterno, ascoltare buona musica o ottenere indicazioni precise, questo dispositivo fa tutto in modo intelligente.

Non perdere l'opportunità di trasformare la tua auto in un veicolo intelligente e approfitta ora dello sconto del 50% acquistandolo su Amazon e ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

