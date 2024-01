Nuova VPN: torna in offerta NordVPN, anche con 1 TB in cloud

NordVPN torna in offerta con l'inizio del 2024. Il servizio, considerato da molti come la migliore VPN sul mercato, è nuovamente attivabile con uno sconto fino al 65% per chi sceglie il piano biennale, con 3 mesi extra aggiuntivi per un totale di 27 mesi.

Grazie alla promozione in corso, quindi, è possibile accedere a NordVPN con un costo di 3,79 euro al mese. C'è anche la possibilità di puntare sul piano Completo che include anche 1 TB in cloud, con la protezione della crittografia, e il password manager multi-piattaforma. Il costo è di appena 2 euro in più al mese.

L'offerta in corso è disponibile direttamente tramite il sito ufficiale di NordVPN. Da notare che è possibile anche optare per l'abbonamento annuale, sempre con 3 mesi extra e con un prezzo di 4,49 euro al mese, oppure sull'abbonamento mensile da 12,99 euro.

NordVPN è in offerta per inizio 2024: è la scelta giusta per una nuova VPN

Grazie a NordVPN è possibile accedere a una VPN illimitata, con la protezione della crittografia del traffico dati e con il sistema Threat Protection che può bloccare il software malevolo durante la navigazione con rete VPN. In più, è possibile sfruttare una politica no log che assicura l'assenza del tracciamento dell'attività dell'utente.

Naturalmente, NordVPN permette di geolocalizzare il proprio IP (c'è un network di migliaia di server a disposizione) per evitare i blocchi geografici all'accesso di un sito web. La connessione, inoltre, è sempre senza limiti di banda.

Con l'offerta in corso, NordVPN è disponibile:

al prezzo scontato di 3,79 euro al mese

al prezzo scontato di 5,79 euro al mese con 1 TB in cloud e il password manager incluso

Tutte le offerte prevedono l'attivazione dell'abbonamento biennale, con 3 mesi extra, e fatturazione anticipata (con possibilità di pagamento anche con PayPal, in 3 rate). C'è poi una garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni.

