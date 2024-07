Nuova offerta Bitdefender: pacchetti di protezione al 50% di sconto

Le minacce informatiche si fanno giorno dopo giorno sempre più insidiose e pericolose. Per tenerle lontane, la nuova offerta di Bitdefender potrebbe fare al tuo caso. L’azienda di sicurezza IT ha lanciato una promo con sconti che arrivano al 50%. A essere coinvolti sono i pacchetti Antivirus Plus, Total Security e Internet Security. Attenzione, però: l’offerta non durerà per sempre, ma soltanto per pochi giorni. Quindi, è meglio se scegli bene e subito.

Nuova offerta Bitdefender: perché non puoi perdertela?

Bitdefender è da sempre uno dei migliori servizi di cybersicurezza e non a caso. I suoi prodotti combinano tecnologie all'avanguardia e facilità d'uso, garantendo protezione completa sia per gli utenti privati che per le aziende. I pacchetti in sconto includono il rilevamento delle minacce basato sull'intelligenza artificiale, che assicura protezione in tempo reale contro ransomware, malware, virus e altre minacce digitali.

L'interfaccia user-friendly dei prodotti Bitdefender li rende adatti anche per chi ha un rapporto complicato con la tecnologia. Per chi cerca funzionalità avanzate, l’azienda offre anche la protezione della privacy online e la VPN.

La sicurezza dei tuoi dispositivi è fondamentale e con gli sconti attuali di Bitdefender, è anche conveniente. Potrai finalmente risolvere i problemi di cybersicurezza senza svuotare il portafoglio. E ricordati: un'opportunità così ghiotta dura solo pochi giorni, quindi meglio non indugiare. Altrimenti, rischi di perdere una chance unica di dormire sonni tranquilli sapendo che i tuoi dati sono al sicuro. Ecco una panoramica dei pacchetti:

Antivirus Plus : 19,99 euro anziché 39,99 euro.

: anziché 39,99 euro. Total Security : 42,49 euro invece di 84,99 euro.

: invece di 84,99 euro. Internet Security: 32,49 euro invece di 64,99 euro.

Non lasciarti scappare questa nuova offerta di Bitdefender. Con una reputazione che parla da sé e sconti di questa portata, perché aspettare? Agisci ora e proteggi i tuoi dispositivi come non hai mai fatto prima.

