NotebookLM di Google aggiunge il supporto per video YouTube

L'anno scorso, Big G ha introdotto NotebookLM, uno strumento AI basato sui contenuti degli utenti, come PDF, documenti Google, diapositive, siti web e altro ancora. Dopo aver reso NotebookLM disponibile in tutto il mondo, Google ha apportato numerosi miglioramenti all'esperienza. Oggi Google ha annunciato che aggiungerà il supporto per i video di YouTube in NotebookLM. Grazie a tale supporto, gli utenti possono incollare l'URL di un video pubblico di YouTube nel proprio notebook per ottenere informazioni relative al video stesso. Questo tool può riassumere i concetti chiave e consentire un'esplorazione approfondita attraverso citazioni in linea collegate direttamente alla trascrizione del video. Gli utenti possono anche visualizzare i video all'interno dello strumento grazie al lettore YouTube incorporato.

NotebookLM: incluse anche le registrazioni audio

Insieme al supporto per i video di YouTube, NotebookLM aggiunge anche il supporto per le registrazioni audio. È possibile usare il tool per effettuare ricerche nelle conversazioni trascritte per individuare informazioni specifiche. Gli utenti possono anche utilizzare NotebookLM per preparare guide di studio basate su registrazioni di lezioni, appunti scritti a mano e diapositive delle lezioni con un solo clic. All'inizio di questo mese, NotebookLM ha anche ottenuto una nuova funzionalità chiamata Panoramica audio. Questa può trasformare documenti, diapositive, grafici e altro in discussioni coinvolgenti con un clic. Google ora semplifica la condivisione della panoramica audio creata con altri. Per condividere una panoramica audio, basta fare clic su "Condividi", in modo da generare un collegamento pubblico.

NotebookLM è ora disponibile sia per gli utenti consumer, sia per le organizzazioni aziendali. In base ai requisiti, gli amministratori di Google Workspace possono abilitare il tool per un'intera azienda o un dominio EDU. Con queste nuove funzionalità, NotebookLM sta diventando uno strumento ancora più potente per l'apprendimento, la ricerca e la collaborazione. Il continuo sviluppo di questo tool da parte di Google dimostra il suo impegno nei confronti degli strumenti di produttività basati sull'intelligenza artificiale.