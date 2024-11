Norton ti dà antivirus e password manager a meno di 2€ al mese

Norton è sicuramente una delle aziende più apprezzate per quanto riguarda gli antivirus. Non a caso, il suo software è tra i migliori in circolazione, dal momento che protegge efficacemente dalle principali minacce informatiche presenti online. Ma il suo successo è dovuto anche alla politica dei prezzi, che sono spesso oggetto di offerte davvero notevoli. In questo momento, ad esempio, è possibile avere il piano Norton Antivirus Plus al prezzo di 1,67€ al mese per il primo anno. Andiamo a scoprire nel dettaglio cosa include.

Con Norton hai un antivirus eccezionale ad un prezzo scontato del 42%

Stiamo parlando di un pacchetto che in primis mette a disposizione un antivirus in grado di proteggere da virus, malware, ransomware e hacker. Ma non solo: inclusi nel piano ci sono ulteriori strumenti. Tra questi, c'è il password manager. Si tratta di uno strumento progettato per aiutare a creare, archiviare e gestire in modo sicuro le password dei tuoi account online. L'obiettivo principale è semplificare la gestione delle password e migliorare la sicurezza digitale, evitando l'uso di combinazioni deboli o riutilizzate.

E poi ci sono 2 GB di backup del PC nel cloud. Così puoi creare una copia di sicurezza dei file e delle impostazioni del tuo computer, archiviandoli su un server remoto accessibile tramite internet. Invece di salvare i dati su dispositivi fisici come hard disk esterni o chiavette USB, vengono caricati in uno spazio di archiviazione online fornito da un servizio cloud. Questo assicura che i tuoi dati siano protetti in caso di guasti hardware, furto, attacchi informatici o altri eventi che possano compromettere il tuo dispositivo.

Norton Antivirus Plus è disponibile per un solo dispositivo fra PC, mac, smartphone o tablet. Se avessi bisogno di più dispositivi o anche di una VPN e altre funzionalità avanzate, ti consigliamo di dare un'occhiata a tutti i piani disponibili. Basta andare sul sito di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.