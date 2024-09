Norton: per te antivirus + VPN a soli 2,92€/mese

Se cerchi la miglior protezione informatica per i tuoi dispositivi allora non perderti l'ultima promozione targata Norton. Solo per un periodo limitato, puoi avere il primo anno di Norton 360 Deluxe in sconto del 66% su un massimo di 5 device tra PC, Mac, smartphone o tablet. Appena 2,92€/mese.

Quest'offerta include sia un potente antivirus per difenderti da malware, phishing e truffe online, che una VPN per tutelare la tua privacy quando navighi sul web.

Ma i vantaggi non finiscono qui. Puoi scoprirli tutti direttamente sulla pagina ufficiale della promozione. Non perderti quest'occasione: la promo è disponibile solo per un periodo limitato!

Norton 360 Deluxe: i primi 12 mesi sono scontati del 66%

Con Norton 360 Deluxe non devi più preoccuparti per la tua sicurezza informatica. Il servizio di Norton ti garantisce una protezione da qualsiasi minaccia del web 24 ore su 24, fino a 5 PC, Mac, tablet e smartphone.

In più, con Secure VPN, la rete privata virtuale di Norton, puoi navigare sul web in maniera completamente anonima e sicura. La tua privacy è sempre garantita, anche su reti Wi-Fi pubbliche, grazie a un sistema di crittografia avanzato.

A tutelare ulteriormente la tua identità online, ci pensa anche il servizio di Dark Web Monitoring, che rileva subito eventuali fughe e furti di dati personali online. Persino la tua webcam è sicura da accessi indesiderati con SafeCam per PC.

Non solo, tra i vantaggi offerti da Norton hai persino un robusto Password Manager e 50 GB di backup del PC in cloud per i tuoi file. E se ci sono bambini in casa, puoi anche attivare le funzionalità di protezione minori.

Che aspetti? Approfitta subito dello sconto del 66% sui primi 12 mesi di Norton 360 Deluxe per averlo a soli 2,92€/mese. Puoi anche scegliere di attivarlo per due anni scontato al 60%, ovvero ad appena 3,33€/mese. A te la scelta!

E se non sei soddisfatto, puoi sempre chiedere il rimborso completo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.