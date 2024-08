Norton, che offerta! Antivirus + VPN a 2,50 euro al mese

Norton offre un'opportunità imperdibile per chi desidera proteggere il proprio dispositivo con una suite di sicurezza completa a un prezzo estremamente vantaggioso. Norton 360 Standard, ora disponibile a soli 2,50 euro al mese per il primo anno, offre una protezione totale che include antivirus e VPN. Questo prezzo scontato rappresenta un risparmio del 60% rispetto al costo normale.

Tutti i vantaggi di Norton 360 Standard

Norton 360 Standard si distingue come una soluzione completa, dal momento che fornisce un pacchetto di sicurezza all'avanguardia. Tra le caratteristiche principali, abbiamo:

Protezione in tempo reale : Norton 360 Standard garantisce una difesa avanzata contro virus, malware, spyware e altre minacce online, bloccandole in tempo reale grazie a un sistema di rilevamento sofisticato;

: Norton 360 Standard garantisce una difesa avanzata contro virus, malware, spyware e altre minacce online, bloccandole in tempo reale grazie a un sistema di rilevamento sofisticato; Firewall intelligente : questo strumento monitora continuamente le connessioni di rete in entrata e in uscita, prevenendo accessi non autorizzati e proteggendo i dati personali;

: questo strumento monitora continuamente le connessioni di rete in entrata e in uscita, prevenendo accessi non autorizzati e proteggendo i dati personali; VPN sicura : Con la VPN integrata, è possibile navigare su reti Wi-Fi pubbliche in modo sicuro e anonimo. La crittografia dei dati assicura che le informazioni restino illeggibili per i malintenzionati;

: Con la VPN integrata, è possibile navigare su reti Wi-Fi pubbliche in modo sicuro e anonimo. La crittografia dei dati assicura che le informazioni restino illeggibili per i malintenzionati; Gestione password : include un gestore di password che memorizza e genera password complesse, migliorando la sicurezza online;

: include un gestore di password che memorizza e genera password complesse, migliorando la sicurezza online; Backup nel cloud: la funzionalità di backup nel cloud permette di eseguire copie di sicurezza dei file importanti, proteggendoli da eventuali perdite o attacchi ransomware.

Sottoscrivendo Norton 360 Standard, non solo si ottiene una protezione completa e affidabile, ma si beneficia anche della tranquillità di sapere che i propri dati e la propria privacy sono al sicuro. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica per una sicurezza online senza compromessi.

Per maggiori dettagli e per sottoscrivere l'offerta, visitate il sito ufficiale di Norton. Questa promozione è limitata nel tempo, quindi è consigliabile approfittarne il prima possibile per garantire la protezione completa del proprio dispositivo a un costo estremamente competitivo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.