Norton: antivirus + password manager a meno di 2€/mese

Norton, uno dei leader nel settore della sicurezza informatica, offre attualmente un pacchetto completo di protezione a 1,67€/mese. Questo piano non solo include uno dei migliori antivirus in commercio per proteggere il tuo dispositivo da malware e virus, ma integra anche un avanzato password manager, una risorsa essenziale per mantenere sicure le tue credenziali di accesso. Con questa offerta, Norton rende accessibile una protezione completa, ideale per chi desidera una soluzione pratica ed economica per la propria sicurezza online.

Cosa offre Norton

Norton garantisce una protezione avanzata per la sicurezza digitale, grazie a un sistema antivirus che identifica e blocca le minacce in tempo reale, come malware, spyware e ransomware. In più, il password manager integrato consente di gestire e proteggere le tue password, generando credenziali complesse e mantenendo le tue informazioni d’accesso al sicuro.

Oltre a queste caratteristiche, Norton offre anche 2 GB di spazio cloud per eseguire backup automatici dei file più importanti, una funzione pensata per garantire un ulteriore livello di sicurezza ai tuoi dati personali. La protezione, inoltre, è disponibile per un singolo dispositivo a scelta tra PC, telefono, tablet o Mac, permettendoti di selezionare il dispositivo che più necessiti di protezione con il vantaggio di un sistema completo ed economico.

Per quanto riguarda il prezzo, è di 1,67€ al mese, ovvero 19,99€ per il primo anno. Ricordiamo che è disponibile una garanzia di rimborso entro 30 giorni dall'acquisto.

Per attivare l'antivirus vai sul sito di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.