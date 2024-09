Norton: antivirus con VPN e password manager a 2,50€/mese

Norton Antivirus è la soluzione perfetta per chi cerca il miglior pacchetto di sicurezza informatica presente sul mercato. Grazie ai suoi piani abbonamento sicuri e affidabili, protegge fino a 10 dei tuoi dispositivi da virus, malware, ransomware e altre minacce informatiche presenti online.

Non solo, tutela anche la tua privacy e la tua navigazione online grazie alla sua VPN e a funzionalità avanzate come il monitoraggio del Dark Web e un robusto Password Manager.

E non è finita qui: proprio in questi giorni gli abbonamenti a Norton Antivirus sono scontati fino al 66% per tutto il primo anno di utilizzo. Non ci credi? Vai subito sulla pagina dell'offerta e scegli il piano perfetto per te.

Norton Antivirus: la miglior protezione informatica in sconto fino al 66%

I pacchetti di sicurezza offerta da Norton sono completi, sicuri e facili da usare. Anche gli utenti meno esperti possono attivare e gestire il servizio sui propri dispositivi senza alcuna difficoltà.

Un'ulteriore buona notizia è che tutti gli abbonamenti sono attualmente in sconto, con risparmi anche del 66% per tutto il primo anno di utilizzo. Ecco i piani disponibili:

Norton Antivirus Plus : offre protezione di base per 1 dispositivo, con funzionalità extra come Password Manager e 2 GB di spazio di backup nel cloud, al costo di 1,67€/mese (-42%);

: offre protezione di base per 1 dispositivo, con funzionalità extra come Password Manager e 2 GB di spazio di backup nel cloud, al costo di 1,67€/mese (-42%); Norton 360 Standard : oltre alla protezione antivirus, hai 10 GB di backup nel cloud e VPN per una navigazione più sicura, disponibile a 2,50€/mese (-60%);

: oltre alla protezione antivirus, hai 10 GB di backup nel cloud e VPN per una navigazione più sicura, disponibile a 2,50€/mese (-60%); Norton 360 Deluxe : protegge fino a 5 dispositivi, 50 GB di backup nel cloud, controlli parentali e monitoraggio del Dark Web, al prezzo di 2,92€/mese (-66%);

: protegge fino a 5 dispositivi, 50 GB di backup nel cloud, controlli parentali e monitoraggio del Dark Web, al prezzo di 2,92€/mese (-66%); Norton 360 Advanced: la soluzione più completa, con protezione per 10 dispositivi, 200 GB di backup nel cloud e nuove funzioni come il supporto per il ripristino dell’identità e controllo dei social media, a 3,75€/mese (-66%).

Basta verificare l'offerta direttamente sul sito ufficiale e scegliere il piano che più si adatta alle tue esigenze. Ma affrettati: la promozione è disponibile solo per un periodo limitato!

