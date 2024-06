Norton 360: la difesa totale per la tua privacy online

I furti di identità e le truffe via email o SMS sono in continuo aumento, complice il salto in avanti compiuto dai cybercriminali grazie a strumenti via via più avanzati basati sull'intelligenza artificiale.

Gli utenti più vulnerabili rimangono gli anziani e i minori, ma anche chi ha una profonda conoscenza dei meccanismi del web corre il serio rischio di finire nei guai. E pensare che l'installazione di un buon antivirus sia sufficiente, continua a essere l'errore più grande che si possa fare.

Per proteggere la propria privacy online, la soluzione più efficace è affidarsi a una piattaforma all-in-one progettata da esperti della sicurezza informatica al fine di garantire la massima protezione contro le nuove minacce. Tra i migliori prodotti segnaliamo Norton 360, la soluzione di Norton Antivirus che include funzionalità avanzate per la protezione di dispositivi, privacy online e identità.

Perché scegliere Norton 360

Norton 360 rappresenta un prodotto completo che riunisce in un'unica soluzione le funzionalità più richieste per mantenere i propri dispositivi e dati personali al sicuro quando si è connessi a Internet. Oltre all'eccellente antivirus di Norton, i piani Norton 360 offrono una VPN premium per navigare in completo anonimato, un password manager per gestire al meglio le password e i dati delle carte di pagamento, più il servizio di backup dei file conservati nel PC come misura preventiva contro un eventuale furto del computer o un guasto del disco rigido.

Quelle appena citate sono le funzionalità base di Norton 360, presenti in tutti e tre i piani della piattaforma. A seconda poi del piano che si sceglie, si ha la possibilità di usufruire di servizi aggiuntivi, per esempio Protezione minori, attraverso cui i genitori possono controllare in maniera accurata la navigazione dei loro figli più piccoli.

Altre funzionalità interessanti presenti negli account Deluxe e Advanced sono il monitoraggio del Dark Web per scovare eventuali fughe di dati nella parte più oscura della rete, il monitoraggio dei social media per proteggere al meglio i propri account social, più una doppia assistenza in caso di furto del portafoglio e il ripristino della propria identità digitale.

Un ulteriore vantaggio dei piani Norton 360 è la possibilità di sfruttare le sue tante funzionalità su qualsiasi tipo di dispositivo, salvo rare eccezioni (ad esempio il servizio di backup nel cloud è valido soltanto sui PC). A questo proposito, confermiamo che Norton 360 funziona su PC Windows, Mac, computer con a bordo il sistema operativo Linux, smartphone e tablet Android, più iPhone e iPad.

Piani Norton 360 in offerta

Al momento è attiva una nuova promozione sui piani Norton 360, grazie alla quale è possibile sottoscrivere un nuovo piano a partire da 2,50 euro al mese per i primi 12 mesi, con sconti fino al 66% e una garanzia di rimborso di 60 giorni:

Norton 360 Standard: 29,99 euro per il primo anno (l'equivalente di 2,50 euro al mese, risparmi il 60%)

Norton 360 Deluxe: 34,99 euro per il primo anno (l'equivalente di 2,92 euro al mese, risparmi il 66%)

Norton 360 Advanced: 44,99 euro per il primo anno (l'equivalente di 3,75 euro al mese, risparmi il 66%)

Per informazioni più dettagliate sull'offerta in corso, collegati alla pagina ufficiale dei piani Norton 360.

