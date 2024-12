Norton 360 for Gamers: sicurezza avanzata a 34,99€ per un anno

Il mondo del gaming richiede protezione e prestazioni elevate, ed è qui che entra in gioco Norton 360 for Gamers, il piano progettato per i giocatori più esigenti. Sviluppato da esperti che conoscono bene le esigenze dei gamer, offre una combinazione di sicurezza avanzata e ottimizzazione delle performance. Con l’attuale promozione, puoi attivare il piano annuale a soli 34,99€ invece di 99,99€, risparmiando il 65%. E se vuoi provare prima di acquistare, è disponibile una prova gratuita di 30 giorni per scoprire tutte le funzionalità di questo software all’avanguardia.

Norton 360 for Gamers: protezione progettata per chi gioca online

Norton 360 for Gamers è pensato per garantire ai giocatori un’esperienza sicura e priva di interruzioni. Tra le sue caratteristiche principali spiccano il Game Optimizer, che dedica più risorse al gioco per migliorare le performance del PC, e il sistema di notifiche intelligenti che si attiva solo in caso di minacce alla sicurezza o alla privacy, evitando di disturbarti durante le sessioni di gioco.

Inoltre, la VPN integrata protegge dagli attacchi DDoS e dal doxing, mentre il Dark Web Monitoring avvisa se i tuoi dati, come le credenziali degli account di gioco, finiscono nel Dark Web. Funzionalità come lo Smart Firewall e la SafeCam bloccano tentativi di accesso non autorizzato ai tuoi dispositivi e alla webcam.

Tra le altre caratteristiche, Norton 360 for Gamers offre 50GB di backup nel cloud per archiviare le clip di gioco, un Password Manager per proteggere i tuoi account e strumenti per il controllo dei minori, ideali per gestire in sicurezza il tempo di gioco.

Non lasciare nulla al caso quando si tratta della tua sicurezza online: Norton 360 for Gamers ti offre una protezione completa a un prezzo imbattibile. Attiva ora il piano annuale a 34,99€ e ottieni una sicurezza avanzata per i tuoi dispositivi e i tuoi account di gioco.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.