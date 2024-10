Norton 360 Advanced: VPN e antivirus insieme a 3,75€ al mese

Norton 360 Advanced è il piano più avanzato della suite Norton 360, progettato da Norton per offrire una sicurezza online completa. In questi giorni il piano annuale è in sconto del 66% per i primi 12 mesi, con la possibilità di attivarlo a 44,99 euro invece di 134,99 euro, l'equivalente di 3,75 euro al mese.

Funzionalità di privacy online, sicurezza dei dispositivi, monitoraggio del Dark Web e assistenza in caso di furto di identità: questo è quello che offre il piano Advanced di Norton 360, per una protezione fino a un massimo di dieci dispositivi e una garanzia di rimborso di 60 giorni.

Norton 360 Advanced in offerta a 3,75 euro al mese per 1 anno

Con Advanced, il pacchetto più completo di Norton 360, gli utenti beneficiano innanzitutto del servizio Secure VPN, per navigare in completo anonimato e senza tracciamento della propria attività sul web. VPN a cui si aggiunge la migliore crittografia del settore, per mantenere al sicuro i propri dati.

Quando si è connessi online si può inoltre fare affidamento su una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale, così da salvaguardare sia le informazioni riservate che quelle finanziarie non appena ci si collega alla propria rete Internet. La difesa è valida sia contro le minacce esistenti che quelle nuove.

Sempre grazie al piano Advanced di Norton Antivirus si hanno a disposizione 200 GB di spazio cloud per conservare file e documenti importanti. Si tratta di una misura preventiva intelligente, che può rivelarsi di grande aiuto contro un'eventuale perdita dei dati causata da un attacco ransomware, un furto o un guasto all'unità del disco rigido.

Il piano di un anno di Norton 360 Advanced è in sconto del 66% sul sito ufficiale di Norton, con un prezzo di 44,99 euro anziché 134,99 euro (l'equivalente di 3,75 euro al mese).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.