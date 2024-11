Norton 360 Advanced, uno dei migliori antivirus, è in sconto del 70%

Norton è un nome di riferimento nel settore della sicurezza informatica, riconosciuto per le sue soluzioni affidabili e innovative. Tra i piani di abbonamento disponibili, Norton 360 Advanced rappresenta l'opzione più completa, progettata per offrire una protezione totale contro le minacce digitali moderne. Questo piano va oltre il tradizionale antivirus, dal momento che fornisce un set di strumenti pensati per garantire la sicurezza dei dati personali e una navigazione online più sicura. Attualmente, è disponibile a un prezzo promozionale di 39,99€ per il primo anno, con uno sconto del 70%.

Perchè Norton 360 Advanced è uno dei migliori antivirus online

Norton 360 Advanced combina diverse funzionalità avanzate in un’unica piattaforma. Include un antivirus di ultima generazione, una VPN illimitata per navigare in sicurezza anche su reti Wi-Fi pubbliche, un gestore di password per creare e conservare credenziali sicure e un sistema di monitoraggio del Dark Web, che avvisa in caso di compromissione di informazioni personali come indirizzi email o numeri di carte di credito.

Questo pacchetto è ideale per chi cerca una soluzione semplice ma completa, capace di proteggere fino a 10 dispositivi contemporaneamente. Un altro punto di forza è la tecnologia di rilevamento avanzato, in grado di identificare e bloccare in tempo reale malware, ransomware e altre minacce informatiche.

Inoltre, Norton 360 Advanced offre strumenti aggiuntivi come il monitoraggio dei social media e un’assistenza dedicata per il ripristino dell’identità e per la gestione di furti di portafoglio, ampliando ulteriormente il livello di protezione offerto.

Al costo di soli 39,99€ per il primo anno (circa 3,33€ al mese), rappresenta un’opportunità vantaggiosa per chiunque voglia migliorare la propria sicurezza online ad un prezzo vantaggioso.

Per attivare Norton 360 Advanced, basta visitare il sito ufficiale di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.