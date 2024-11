Norton 360 Advanced: protezione per tutta la famiglia a 3,75€/mese

Norton 360 Advanced è una scelta eccellente per chi desidera una protezione completa e accessibile per la propria vita digitale. Grazie a un’offerta promozionale che abbassa il costo del primo anno del 66%, il software è disponibile a meno di 4€ al mese, offrendo un rapporto qualità-prezzo imbattibile. Questo prodotto è progettato per garantire sicurezza, privacy e funzionalità avanzate su un massimo di 10 dispositivi, risultando perfetto per famiglie con tanti dispositivi connessi.

Norton 360 Advanced è un antivirus completo: non lascia nulla al caso

La protezione antivirus di Norton 360 Advanced è in grado di rilevare e bloccare in tempo reale le minacce più sofisticate, come malware, ransomware e phishing, proteggendo i dispositivi da potenziali attacchi. Il software integra anche un gestore di password che semplifica la gestione delle credenziali, rendendo gli accessi rapidi e sicuri, riducendo al contempo il rischio di furto di dati personali.

Un altro punto di forza è il monitoraggio costante del dark web, che consente di verificare se dati sensibili, come indirizzi email o informazioni finanziarie, siano stati compromessi. In caso di violazioni, gli utenti ricevono notifiche tempestive per agire rapidamente e proteggere la propria identità. Inoltre, la presenza di una VPN integrata garantisce una navigazione sicura e anonima, criptando i dati anche su reti Wi-Fi pubbliche e proteggendo le informazioni personali da occhi indiscreti.

L’aspetto multi-dispositivo rende Norton 360 Advanced una soluzione versatile, capace di adattarsi a diverse esigenze. Che si tratti di computer, tablet o smartphone, il software fornisce una protezione centralizzata, assicurando tranquillità e controllo in ogni momento. Grazie a un mix di funzionalità avanzate e un’interfaccia intuitiva, questo antivirus si conferma una delle migliori opzioni disponibili sul mercato per la sicurezza digitale.

Per ulteriori informazioni e per attivare l’abbonamento, visita il sito ufficiale di Norton e scopri come proteggere i tuoi dispositivi in modo semplice e affidabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.