Norton 360 Advanced: l'antivirus con VPN al 66% di sconto

Se stai valutando una soluzione completa per proteggere la tua sicurezza e privacy online, Norton 360 Advanced offre una delle migliori opzioni. Il piano consente di ottenere una protezione avanzata per i tuoi dispositivi e maggiore riservatezza durante la navigazione in rete grazie alla VPN inclusa. Attualmente, il piano è in promozione a 44,99 euro per il primo anno, con un costo mensile di circa 3,75 euro, grazie a uno sconto del 66% sul prezzo standard. L’offerta include inoltre una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Norton 360 Advanced offre antivirus e VPN, ma anche molto altro

Il pacchetto Norton 360 Advanced è ricco di funzionalità che includono una protezione antivirus in tempo reale, che offre una difesa costante contro minacce digitali vecchie e nuove, per mantenere al sicuro le tue informazioni quando sei online.

Oltre all’antivirus, il pacchetto offre l’accesso a una VPN sicura e illimitata, perfetta per una navigazione anonima e sicura, proteggendoti dal tracciamento delle attività online. Un’ulteriore funzionalità inclusa è il backup dei dati su cloud, che permette di archiviare in sicurezza i file e documenti del PC, agendo come misura preventiva contro la perdita di dati dovuta a furti, guasti del disco o attacchi di ransomware.

Da menzionare anche altre funzionalità molto importanti, come ad esempio il password manager per la gestione e creazione di password complesse, e il monitoraggio del dark web, per prevenire che i tuoi dati personali finiscano nelle mani sbagliate.

Per maggiori dettagli sull'offerta, consulta la pagina dedicata sul sito di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.