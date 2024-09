Norton 360 Advanced: la soluzione completa per la sicurezza online

Un numero crescente di aziende sta proponendo nuove soluzioni all inclusive per la privacy e sicurezza online, al fine di contrastare in maniera efficace le minacce informatiche di ultima generazione. Una mossa dettata non tanto dal mercato, quanto da un problema reale di cybersecurity che riguarda tutti noi, anche chi ha maggiore dimestichezza con il computer e più in generale con la tecnologia.

Tra le migliori soluzioni disponibili figura Norton 360 Advanced, il nuovo prodotto sviluppato da Norton per una sicurezza completa e con funzionalità extra per la protezione delle informazioni personali. Grazie all'ultima promo in corso, il piano di 12 mesi è in sconto del 66%, con un prezzo pari a 44,99 euro (l'equivalente di 3,75 euro al mese).

Le caratteristiche principali di Norton 360 Advanced

La suite completa per la privacy e sicurezza online di Norton si basa su una protezione dalle minacce informatiche in tempo reale. Grazie all'esperienza pluridecennale di Norton Antivirus, il sistema integrato in Norton 360 Advanced assicura la massima tranquillità di fronte a minacce online esistenti e quelle nuove, salvaguardando sia i dati personali degli utenti che le loro informazioni finanziarie.

A proposito di sicurezza, una funzionalità chiave è il servizio di backup del PC in uno spazio cloud di 200 GB, uno spazio più che sufficiente per memorizzare i file e i documenti più importanti. Si tratta a tutti gli effetti di una misura preventiva contro l'eventuale perdita di dati causata da un attacco ransomware, un furto o un malfunzionamento dell'unità disco rigido.

Altro elemento di forza di Norton 360 Advanced è Secure VPN, il servizio di rete privata virtuale che permette di navigare in completo anonimato, senza che le proprie attività sul web siano tracciabili da terze parti. A questo si aggiunge poi l'utilizzo di una crittografia avanzata per mantenere al sicuro le informazioni sensibili come estremi dei conti bancari, numeri delle carte di credito e password.

Tra le principali novità rispetto agli altri piani della suite Norton 360 si annoverano le funzionalità aggiuntive pensate per aumentare il livello di protezione delle informazioni personali: Social Media Monitoring, Assistenza per il ripristino dell'identità e Assistenza in caso di furto del portafoglio.

Due ulteriori caratteristiche importanti sono il password manager e il monitoraggio del Dark Web. Nel primo caso, gli utenti hanno a disposizione uno strumento professionale per conservare e gestire in modo facile e sicuro sia le password che i dati delle carte di credito. Per quanto riguarda invece il Dark Web Monitoring, si tratta di un'opzione indispensabile per individuare eventuali fughe di dati e contrastarle in maniera efficace.

La promozione sul piano di 12 mesi di Norton 360 Advanced

Il piano annuale di Norton 360 Advanced è in promozione a 44,99 euro, l'equivalente di 3,75 euro al mese, grazie allo sconto del 66%. Un unico piano offre una protezione per 10 dispositivi tra PC, Mac, dispositivi Android, iPhone e iPad. Maggiori informazioni dettagliate sulla pagina ufficiale di Norton 360 Advanced.

