Norton 360 Advanced: la protezione completa per la tua famiglia

Norton 360 Advanced (ex Norton 360 Premium) è il piano più completo della piattaforma all-in-one sviluppata da Norton Antivirus per la sicurezza di tutta la famiglia. Oltre a offrire una protezione in tempo reale dalle minacce informatiche, garantisce funzionalità premium di privacy online come il monitoraggio del Dark Web e la connessione privata con una VPN. In più, include anche un'assistenza per il ripristino in caso di furto di identità e l'opzione Social Media Monitoring per proteggere al meglio i propri account social.

In queste ore il piano Advanced di Norton 360 è in offerta a 3,75 euro al mese, l'equivalente di 44,99 euro per 12 mesi, invece di 134,99 euro. Un unico abbonamento offre una protezione completa fino a 10 PC, Mac, smartphone o tablet, con la possibilità di richiedere il rimborso entro 60 giorni dalla data di acquisto.

Norton 360 Advanced è in offerta a 3,75 euro al mese (risparmi il 66%)

Attraverso il piano Advanced, Norton Antivirus consente di innalzare ulteriormente il livello di sicurezza proposto dalla suite Norton 360. Ad esempio, la protezione dalle minacce informatiche difende i dispositivi personali da virus, malware e ransomware, sia esistenti che nuovi. C'è poi il servizio di backup del PC nel cloud, che consente di salvare file e documenti importanti da un eventuale furto, ransomware o guasto dell'unità del disco rigido.

Poi, al di là della connessione privata con Secure VPN e dell'ottimo password manager, il piano più completo di Norton assicura un'assistenza professionale in caso di furto del portafoglio e per il ripristino dell'identità. Due novità importanti, a cui si aggiunge il Social Media Monitoring, ossia il servizio che aiuta a mantenere i propri account sui social al sicuro.

Grazie alla nuova offerta in corso, Norton 360 Advanced è in offerta a 3,75 euro al mese per 12 mesi, con uno sconto pari al 66% rispetto al prezzo di listino). E qualora il servizio non dovesse soddisfare le aspettative iniziali, si può sempre richiedere il rimborso completo entro 60 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.