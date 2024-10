Norton 360 Advanced: la miglior protezione e sicurezza online

È importante scegliere la miglior protezione possibile quando si naviga online, per te per tutta la tua famiglia. Per farlo, è fondamentale scegliere l'antivirus giusto: Norton 360 Advanced è la soluzione più completa, che protegge fino a 10 dispositivi tra smartphone, tablet, PC e Mac.

E c'è di più: grazie alla promozione in corso, è possibile ottenere Norton 360 Advanced al prezzo di 3,75€ al mese, grazie allo sconto del 66% sul prezzo di listino. In pratica, per un anno, lo paghi solo 44,99€ al posto di 134,99€. Approfittane prima che l'offerta scada!

Norton 360 Advanced: attiva ora la miglior protezione informatica, al 66% di sconto

Norton è tra i più grandi leader al mondo nel campo della sicurezza online. Il piano 360 Advanced offre la miglior protezione possibile contro tutte le principali minacce informatiche. Il dispositivo è protetto da virus, malware, ransomware e hacker ogni giorno, 24 ore su 24 ore.

Inoltre, è dotato di servizio VPN per garantire privacy e anonimato quando si naviga online. Anche i tuoi file e i tuoi documenti importanti sono al sicuro, in uno spazio cloud crittografato che offre un ulteriore livello di protezione in caso di attacchi ransomware, furti d'identità e guasti. Per un totale di 200 GB di backup.

In più, il servizio Dark Web Monitoring integrato ti avvisa nel caso informazioni sensibili che ti riguardano siano finite sulla parte "più oscura" del web. Tra le novità, sempre per quanto riguarda la sicurezza dei tuoi dati, c'è anche la nuova funzionalità per il monitoraggio dei Social Media.

Vuoi saperne di più su tutti i vantaggi di Norton 360 Advanced? Allora vai direttamente sulla pagina ufficiale della promozione. E ricorda, se lo attivi ora, hai uno sconto di ben il 66% per tutto il primo anno d'utilizzo! Oltre al rimborso entro 60 giorni dall'acquisto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.