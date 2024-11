Norton 360 Advanced è l'antivirus definitivo, a soli 3,75€/mese

Norton 360 Advanced rappresenta una soluzione ideale per chi cerca una protezione digitale completa e conveniente. Grazie a una promozione speciale, il primo anno è disponibile con uno sconto del 66%, a un costo inferiore a 4 euro al mese. Questo prodotto offre una gamma di strumenti avanzati pensati per garantire sicurezza, privacy e prestazioni ottimali su un massimo di 10 dispositivi, rendendolo perfetto per le famiglie con numerosi dispositivi connessi.

Con Norton 360 Advanced hai sicurezza e funzionalità avanzate

La protezione antivirus di Norton 360 Advanced è progettata per individuare e bloccare in tempo reale minacce complesse come malware, ransomware e attacchi di phishing, assicurando la massima sicurezza per i tuoi dispositivi. Tra le sue funzionalità spicca il gestore di password, che rende più semplice e sicuro l’accesso ai vari account, riducendo il rischio di furti di dati personali.

Un elemento distintivo è il monitoraggio del dark web, che avvisa l’utente in caso di esposizione di dati sensibili, come indirizzi email o informazioni finanziarie, permettendo di intervenire tempestivamente. Inoltre, la VPN integrata garantisce una navigazione protetta e anonima, criptando i dati trasmessi anche su reti Wi-Fi pubbliche, per evitare che informazioni personali possano essere intercettate.

Norton 360 Advanced è progettato per adattarsi a ogni esigenza, proteggendo una vasta gamma di dispositivi, tra cui computer, tablet e smartphone. La protezione centralizzata consente di gestire la sicurezza di tutti i dispositivi da un’unica piattaforma, offrendo controllo e tranquillità in ogni momento.

Grazie a un’interfaccia intuitiva e a una combinazione di strumenti avanzati, Norton 360 Advanced si conferma una delle migliori scelte sul mercato per proteggere la propria vita digitale, mantenendo al sicuro dati e dispositivi in modo semplice ed efficace.

