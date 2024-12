Norton 360 Advanced: con il 70% di sconto, solo 3,33€ al mese

Norton 360 Advanced si conferma come una delle soluzioni di sicurezza più complete sul mercato, progettata per rispondere alle crescenti minacce informatiche. Antivirus, VPN illimitata, gestione delle password, parental control e monitoraggio del dark web sono solo alcune delle funzionalità incluse in questo pacchetto all-in-one. Grazie all’offerta attualmente attiva, puoi ottenere Norton 360 Advanced con uno sconto del 70%, pagando solo 3,33€ al mese. Questa promozione rende la protezione avanzata accessibile a chiunque, garantendo un rapporto qualità-prezzo senza precedenti.

Le caratteristiche di Norton 360 Advanced e perchè è uno dei migliori antivirus

Con Norton 360 Advanced, l’utente non ottiene solo un antivirus, ma un ecosistema completo di strumenti per la sicurezza e la privacy digitale. L’antivirus di ultima generazione protegge in tempo reale da malware, ransomware e altre minacce, mentre la VPN illimitata consente di navigare in sicurezza anche su reti pubbliche, mantenendo la privacy online.

Il password manager integrato semplifica la gestione delle credenziali, consentendo di creare e archiviare password sicure, riducendo il rischio di accessi non autorizzati. Per le famiglie, il parental control aiuta a monitorare e gestire l’attività online dei più piccoli, creando un ambiente digitale protetto.

Una delle funzionalità più innovative è il monitoraggio del dark web: Norton 360 Advanced tiene sotto controllo eventuali compromissioni dei dati personali, come email o numeri di carte di credito, avvisando tempestivamente l’utente.

Il tutto è utilizzabile su fino a 10 dispositivi contemporaneamente, rendendolo ideale per famiglie o utenti con più device. Inoltre, la garanzia di rimborso entro 60 giorni permette di testare il servizio senza rischi.

Con un costo di soli 3,33€ al mese, questa promozione rappresenta un’opportunità unica per ottenere protezione avanzata a un prezzo irrinunciabile. Visita il sito ufficiale di Norton per scoprire come attivare l'offerta.

