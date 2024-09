Norton 360 Advanced: antivirus, VPN e molto altro con il 66% di sconto

Norton 360 Advanced è la suite di protezione con cui Norton mette a disposizione i suoi strumenti di sicurezza con condizioni particolarmente vantaggiose. Affidandosi alla versione Advanced di Norton 360, infatti, è possibile sfruttare il sistema antivirus, con protezione in tempo reale contro le minacce informatiche, e la Secure VPN, con possibilità di spostare il proprio IP in un altro Paese.

Ci sono anche diversi servizi aggiuntivi, legati alla protezione dei dati e dei dispositivi, oltre al password manager e 200 GB in cloud per archiviare in sicurezza i dati dai propri dispositivi. L'accesso al bundle proposto da Norton è ora disponibile con il 66% di sconto. Il costo, infatti, si riduce a 44,99 euro per un anno, senza vincoli di alcun tipo.

Per attivare Norton 360 Advanced o un'altra versione di Norton 360 basta visitare il sito ufficiale di Norton, accessibile premendo sul box riportato qui di sotto. I servizi di sicurezza inclusi nella suite di Norton sono attivabili su un totale di 10 dispositivi (tra Windows, Mac, Android e iOS).

Norton 360: la suite di sicurezza più completa

Con Norton 360 è possibile accedere a un bundle di servizi di sicurezza, in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Dal sistema antivirus alla VPN passando per strumenti aggiuntivi come la SafeCam per PC, il password manager, lo spazio cloud (fino a 200 GB) per archiviare dati e i servizi di assistenza per il ripristino dell'identità e in caso di furto di portafoglio, con Norton è possibile accedere a tantissimi strumenti per la protezione dei propri dati e dei propri dispositivi.

La versione più completa della suite di sicurezza di Norton è la Advanced. Il costo è di 44,99 euro per un anno, con il 66% di sconto e la possibilità di attivare i servizi di sicurezza su 10 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS, L'offerta è disponibile di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.