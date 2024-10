Norton 360 Advanced: antivirus e protezione minori a 3,75€/mese

Se cerchi una protezione completa per sicurezza e privacy online, Norton 360 Advanced è tra le soluzioni più valide sul mercato. Questo piano offre una protezione avanzata per i dispositivi e un’esperienza di navigazione più riservata grazie alla VPN integrata. Non solo: tra i servizi che include c'è anche la protezione minori. Ora disponibile in promozione a 44,99 euro per il primo anno, il costo mensile di Norton 360 Advanced è di circa 3,75 euro, con uno sconto del 66% rispetto al prezzo standard. L’offerta prevede anche una garanzia di rimborso entro 30 giorni.

Norton 360 Advanced a 44,90€ per il primo anno è uno degli antivirus più convenienti

Il pacchetto Norton 360 Advanced fornisce funzionalità complete, tra cui un antivirus con protezione in tempo reale per bloccare minacce online, assicurando la protezione dei tuoi dati quando sei connesso. In aggiunta, la VPN illimitata inclusa permette una navigazione sicura e anonima, impedendo il tracciamento delle tue attività.

Inoltre, il piano Norton 360 Advanced offre un backup sicuro su cloud di 50 GB per conservare i file importanti del PC, utile in caso di perdita di dati, furti o attacchi ransomware. Tra le altre funzioni utili ci sono il password manager, per gestire e generare password sicure, e il monitoraggio del dark web, che ti avvisa se i tuoi dati personali sono compromessi.

E poi c'è il parental control, con cui i genitori possono monitorare le attività online dei figli, sia su PC che da smartphone. Per ulteriori dettagli sull’offerta, visita il sito di Norton.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.