NordStellar: anticipi la minacce e hai una visione completa sui rischi digitali

NordStellar è la nuova piattaforma creata dalla stessa azienda dietro NordVPN che è pensata per aiutare le aziende a rilevare e rispondere alle minacce informatiche prima che possano diventare un pericolo concreto. Puoi avere una dimostrazione compilando il form che trovi sul sito ufficiale, indicando i servizi che vuoi approfondire.

Come funziona NordStellar

NordStellar vuole essere uno strumento di supporto valido per il team di sicurezza informatica della tua azienda. Offre una serie di caratteristiche utili allo scopo come il monitoraggio delle violazioni dei dati e la prevenzione dell'acquisizione di account, prevenendo l'accesso agli account aziendali non autorizzati.

Inoltre, con NordStellar è possibile monitorare e prevenire il dirottamento delle sessioni di accesso ed effettuare una scansione del dark web per individuare eventuali minacce che potrebbero colpire la tua azienda. In buona sostanza, i team di sicurezza possono contare su una visione completa di come agiscono i criminali informatici e cosa possono fare con i dati compromessi.

Questo si traduce in una riduzione importante dei tempi necessari per rilevare eventuali fughe dei dati, minimizzando i rischi tramite il risparmio di risorse importanti. Peraltro, è possibile identificare potenziali esposizioni a malware e altre minacce informatiche prima che eventuali malintenzionati possano sfruttarle.

Insomma, con NordStellar puoi contare su uno strumento prezioso per la tua azienda pensato per migliorare la sicurezza informatica, proteggere i dati dei tuoi collaboratori e dei tuoi clienti. Richiedi la tua prova qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.