NordPass ti regala 6 mesi gratis: approfitta ora

NordPass è la soluzione ideale per le aziende alla ricerca di un gestore di password sicuro e user-friendly. Questo software utilizza la crittografia end-to-end per proteggere credenziali, informazioni finanziarie e altro ancora.

Il Password Generator permette di creare password robuste e uniche. NordPass offre inoltre una protezione avanzata con la possibilità di archiviare dati sensibili in un vault crittografato e conservare codici PIN in un ambiente altamente sicuro, limitando l'accesso solo a chi ne ha il diritto.

Per una sicurezza aggiuntiva, NordPass funge da autenticatore, consentendo la generazione di password monouso per l'autenticazione a due fattori direttamente dall'app della piattaforma.

I piani aziendali NordPass offrono sconti fino al 25% sull'abbonamento e fino a 6 mesi aggiuntivi gratuiti. Investire nella sicurezza dei dati aziendali è essenziale, e NordPass semplifica notevolmente questa protezione.

Scopri tutto sui piani aziendali di NordPass

Teams è il piano NordPass di base per le aziende, con un pacchetto per 10 utenti, offrendo un Pannello di Controllo Aziendale e integrazione con Google Workspace SSO. Costa 1,79 euro al mese ad utente, con 3 mesi in più gratuiti.

Il piano Business è per aziende fino a 250 dipendenti, con una dashboard di sicurezza e 100 GB di spazio cloud per 12 mesi a 3,59 euro al mese per utente.

Il piano Enterprise è per esigenze aziendali più ampie, con funzionalità avanzate, utenti illimitati, e un prezzo di 4,10 euro al mese per utente (con sconto del 25%) e 6 mesi extra gratuiti.

I piani Teams e Business ti consentono di provare il servizio gratuitamente per 14 giorni senza richiedere informazioni sulla tua carta di credito.

Per quanto riguarda il piano Enterprise, è possibile richiedere un preventivo personalizzato gratuito. Se gestisci un'organizzazione no profit, NordPass Business è disponibile con uno sconto del 60%, e potrai beneficiare di account NordVPN gratuiti, sessioni di onboarding, formazioni personalizzate e un supporto continuo 24/7.

Scegli l'opzione che si adatta alle esigenze della tua organizzazione e scopri come NordPass può migliorare la sicurezza e la gestione delle password.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.