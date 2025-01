NordPass Premium: password BLINDATE con il 50% di sconto

NordPass Premium è il servizio pensato dallo stesso team di NordVPN per mantenere al sicuro le tue password e le tue informazioni digitali più importanti da ogni attacco. Oggi puoi avere il piano di 2 anni con uno speciale sconto del 50% e usufruire sempre della garanzia di rimborso di 30 giorni: questo significa che puoi provarlo per un mese prima di decidere se tenerlo.

NordPass Premium: scopri tutti i vantaggi

NordPass Premium è dunque un gestore di password infinitamente più sicuro rispetto quello che trovi già integrato nei comuni browser.

Avrai la possibilità di salvare un numero illimitato di password e parole chiave attivando funzioni come il salvataggio e la compilazione automatica di moduli e credenziali sui dispositivi da te autorizzati. Riceverai inoltre suggerimenti su come migliorare la sicurezza delle tue informazioni personali, inclusa la generazione di password complesse e a prova di hacker. Inoltre, sarai informato di ogni fuga di dati in cui possano essere state compromesse le tue informazioni.

Ancora, NordPass include anche la sincronizzazione automatica su tutti i dispositivi, l'autenticazione a più fattori e il riconoscimento biometrico per innalzare ancora di più il livello di sicurezza. Potrai anche decidere di affidare ad una persona di fiducia l'accesso alle tue informazioni, utile in caso di emergenza. Tra le informazioni che potrai salvare, inoltre, ci sono anche i dati delle carte di credito, note ed eventuali dettagli sensibili.

NordPass Premium ti farà fare un salto di qualità nella gestione delle tue identità digitali: scoprilo con il 50% di sconto.

