NordPass: password manager affidabile e sicuro a 1,69 euro al mese

NordPass è un password manager affidabile e sicuro per conservare password, passkey, carte di credito e i propri documenti più importanti. Tra le sue caratteristiche distintive si annoverano la condivisione delle password con i colleghi di lavoro in modo sicuro, l'avviso per eventuali violazioni di dati e il generatore di password robuste.

In queste ore è in corso una promozione sui piani Premium e Family della durata di due anni, con sconti fino al 53% e prezzi a partire da 1,69 euro al mese. Inoltre, per ciascun piano è possibile contare sulla garanzia di rimborso di 30 giorni.

Le caratteristiche chiave di NordPass

Uno dei principali punti di forza di NordPass è la sicurezza garantita a ciascun utente che sottoscrivere uno dei suoi piani. Merito dell'utilizzo dell'algoritmo di crittografia XChaCha20, dell'architettura a conoscenza zero e dell'autenticazione a due fattori.

Se si pensa di non aver bisogno di un password manager dedicato ritenendo sufficiente la compilazione automatica dei browser, è opportuno specificare uno ad uno i motivi per cui NordPass rappresenta la scelta consigliata:

Strumenti di sicurezza avanzata : Accesso di emergenza, Mascheramento email, Salute password, Rilevatore violazione dati.

: Accesso di emergenza, Mascheramento email, Salute password, Rilevatore violazione dati. Disponibile su qualsiasi dispositivo : NordPass è compatibile con qualsiasi dispositivo o piattaforma, anche offline.

: NordPass è compatibile con qualsiasi dispositivo o piattaforma, anche offline. Gestione dei dati sensibili : utilizzo di cartelle per suddividere password, passkey, carte di credito e altro ancora.

: utilizzo di cartelle per suddividere password, passkey, carte di credito e altro ancora. Assistenza clienti 24 ore su 24: in caso di eventuali problemi è possibile rivolgersi a un team di supporto disponibile 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana.

Con la nuova promozione di NordPass è possibile attivare i piani Premium e Family in offerta a partire da 1,69 euro al mese per due anni, con sconti fino al 53%. La promo è valida per un tempo limitato.

