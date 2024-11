NordPass: è il momento, con lo sconto Black Friday è un affare

Gli sconti Black Friday sono un'ottima occasione per te di provare finalmente NordPass: questo servizio di gestione delle password e delle credenziali online, sviluppato dalla stessa azienda di NordVPN, ti offre tutta la sicurezza che cerchi per gestire e proteggere al meglio i tuoi dati sensibili più importanti mentre navighi in rete. Puoi avere fino al 56% sul piano biennale con 3 mesi aggiuntivi gratis.

Perché dovresti provare NordPass

Le principali caratteristiche di NordPass che dovrebbero convincerti a provarlo includono prima di tutto una tecnologia di crittografia a zero conoscenza, la XChaCha20, grazie alla quale nessuno può accedere alle tue parole chiave senza la tua chiave master. In più, NordPass salva e riempie automaticamente le tue password su vari siti e applicazioni semplificando il processo di login.

Ancora, il servizio ti permette di accedere alle tue password su computer, tablet e smartphone senza problemi grazie alla sincronizzazione multi-dispositivo: nel frattempo, identifica le password deboli, vecchie o riutilizzate proponendoti delle alternative più sicure.

NordPass si occupa poi di monitorare costantemente il web per andare alla ricerca di eventuali violazioni che potrebbero compromettere i tuoi account, puoi allegare documenti importanti alle tue password e generare indirizzi email temporanei per proteggere la tua identità.

Infine, con le funzioni Premium disponibili in sconto per il Black Friday hai la possibilità di condividere password in modo sicuro con altre persone, passare tra dispositivi diversi senza effettuare l'accesso, accedere alle tue credenziali anche offline e utilizzare la funzione di accesso di emergenza che permetterà a qualcun altro di accedere alle tue password in caso di necessità.

Con NordPass puoi avere una prova gratuita di 30 giorni e ricevere un rimborso integrale nel caso non fossi soddisfatto. Provalo adesso grazie agli sconti Black Friday.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.