Non solo VPN: Surfshark è ora una suite di sicurezza da meno di 3 €/mese

Surfshark è, sempre di più, un punto di riferimento per gli utenti alla ricerca di un accesso sicuro a Internet. Il servizio è oramai una vera e propria suite contro gli attacchi informatici ed è in grado di proteggere l'utente su più livelli.

Scegliendo Surfshark One, infatti, è possibile accedere alla VPN illimitata e sicura, con sistema per il blocco degli annunci, oltre alla protezione antivirus, antispyware e antimalware e a vari strumenti per la protezione dei propri dati personali.

Scegliendo il piano biennale, Surfshark One costa appena 2,69 euro al mese con l'aggiunta di 4 mesi gratuiti. Da notare, inoltre, che è possibile attivare anche solo la VPN, puntando su Surfshark Starter. In questo caso, il prezzo è di 1,99 euro al mese e ci sono sempre 4 mesi gratis aggiuntivi. Per tutti i dettagli è possibile accedere al sito ufficiale di Surfshark.

Surfshark è una suite contro gli attacchi informatici

Il piano Surfshark One consente a tutti gli utenti di poter contare su vari sistemi di sicurezza per i propri dispositivi e i propri dati, con una protezione per la propria identità e per l'attività online. Surfshark, infatti, garantisce una protezione multi-livello, ideale sia per chi è alle armi con l'informatica che per gli utenti più esperti.

La suite di protezione realizzata da Surfshark oltre a garantire una protezione completa risulta anche particolarmente conveniente. Scegliendo il piano biennale ci sono, infatti, 4 mesi gratis e il prezzo si riduce a 2,69 euro al mese. Da notare che è anche possibile puntare sul piano annuale, con un costo di 4,09 euro al mese (la fatturazione è anticipata).

Con Surfshark si può scegliere la sola VPN, per un accesso privato e sicuro a Internet. In questo caso, il costo è di 1,99 euro al mese, sempre scegliendo il piano biennale con 4 mesi gratis, oppure di 3,49 euro al mese, con il piano annuale.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.