Non perdere 10 giorni con Babbo Natale: approfitta del Black Friday di Sky

Il magico mondo di Babbo Natale prende vita su Sky con il film "10 giorni con Babbo Natale", interpretato da Diego Abatantuono nei panni del simpatico personaggio.

La trama segue le avventure di Carlo, un disoccupato che, poco prima di Natale, si trova di fronte a un'opportunità unica per la moglie Giulia.

La famiglia, composta dai tre figli - la piccola Bianca, il preadolescente Tito e l'ambientalista Camilla - decide di trascorrere le festività insieme, intraprendendo un viaggio verso la Svezia a bordo del loro vecchio camper.

Durante il percorso, incontrano un insolito uomo convinto di essere Babbo Natale, decidendo di dargli un passaggio.

Abbonati ORA a Sky + Netflix

Sky Black Friday: approfitta dei vantaggi dell'offerta

Il Black Friday di Sky offre un'opportunità imperdibile per gli amanti dell'intrattenimento. Con l'acquisto di Sky TV + Netflix Intrattenimento Plus, al costo di soli 14,90 euro al mese per 18 mesi, si ottiene un pacchetto completo di contenuti di alta qualità a un prezzo incredibilmente conveniente.

Questa promozione rappresenta un'offerta con un ottimo rapporto qualità/prezzo, permettendo di godere del meglio dell'intrattenimento con una spesa inferiore a 15 euro mensili.

Per rendere l'offerta ancora più allettante, chi opta per l'acquisto di Sky Q via internet e sceglie almeno il pacchetto Intrattenimento Plus standard (Sky TV e Netflix) + Sky Cinema, e attiva l'abbonamento entro il 31/12/2023, riceve un buono Amazon del valore di 50 euro. Un regalo extra per coloro che decidono di vivere l'esperienza completa di intrattenimento offerta da Sky.

Il tempo per approfittare di questa eccezionale promozione è limitato, con la scadenza fissata al 27 novembre 2023.

Non perderti l'opportunità di vedere "10 giorni con Babbo Natale" e immergerti in tutti gli altri contenuti di qualità offerti da Sky. Il Black Friday di Sky è l'occasione perfetta per portare a casa il meglio dell'intrattenimento a un prezzo irresistibile.

Abbonati ORA a Sky + Netflix