Non dimenticarti più le tue password con questo tool incredibile

I click sullo smartphone sono belli, ma possono nascondere delle trappole, soprattutto quando accedi al tuo account social o della carta di credito. NordPass è il tool incredibile che ti salva dalla giungla delle password troppo semplici.

Dimentica lo stress davanti allo schermo per ricordare quella password che hai cambiato l’ultima volta perché ti hanno obbligato a farlo. NordPass rende la gestione delle password un piacere, non una penitenza.

Questo password manager è il meglio che puoi avere. Offre infatti una prova gratuita che ti permette di testare tutte le sue funzionalità senza impegno. In questo modo imparerai l’importanza della password e non commetterai più il gravissimo errore di usare “12345” per accedere al tuo conto online.

NordPass: il tool incredibile per la sicurezza aziendale

NordPass non è stato pensato soltanto per i singoli utenti. Il password manager è anche un ottimo strumento per le aziende, in quanto protegge le informazioni sensibili contenute in server e database aziendali. Con funzioni come l’archiviazione crittografata e la condivisione sicura degli accessi, NordPass è il salvavita per ogni team IT.

L’onboarding e offboarding dei membri diventano facilissimi, e il monitoraggio delle violazioni di dati è così avanzato che potresti quasi sentirti in un film di spionaggio. Invece, con l’autenticazione a più fattori (MFA), anche il più astuto dei cyber-criminali dovrà arrendersi di fronte alle tue difese.

Per soli 1,79 euro al mese per utente, NordPass offre una soluzione economica che non compromette la qualità. E se mai ti sentissi perso nel labirinto della cybersecurity, l’assistenza premium 24/7 è lì per guidarti.

Insomma, NordPass è il tool incredibile che trasforma il caos delle password in un’armonia di sicurezza. È il momento di abbracciare la tranquillità digitale e lasciare che NordPass faccia il lavoro pesante per te.

