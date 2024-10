Non dimenticare più le password con NordPass (risparmia il 46%)

Dimenticare una password a volte non è un problema, dato che il recupero della stessa può avvenire in maniera semplice. Ci sono però dei casi in cui scordarsi le credenziali può comportare conseguenze anche piuttosto pesanti, come ad esempio quando si è in vacanza oppure semplicemente fuori casa. In tutti questi casi la soluzione migliore è affidarsi a un password manager di qualità.

A questo proposito, uno dei migliori password manager oggi disponibili sul mercato è NordPass, progettato dalla stessa società - Nord Security - che ha realizzato NordVPN, punto di riferimento nel settore VPN. In questi giorni i piani individuali sono in offerta a metà prezzo rispetto al prezzo originario, con prezzi a partire da 1,59 euro al mese.

Come non dimenticare più le password con NordPass

NordPass è un gestore di password sicuro e intuitivo, grazie al quale si ha l'opportunità di creare password complesse a prova di hacker e conservarle al sicuro in un unico posto. Inoltre, aiuta anche ad organizzarle, a compilare i moduli di accesso in pochi istanti (basta un clic), e salvare le nuove password in automatico quando si visita un sito web per la prima volta.

Sul fronte della sicurezza, NordPass utilizza xChaCha20, un algoritmo di crittografia avanzato che consente di proteggere al meglio gli account dei propri clienti. Sia i dati che le loro password sono indecifrabili per chiunque, anche per i cybercriminali che dovessero violare la password principale, cioè quella che permette di sbloccare la "cassaforte" crittografata contenente tutte le credenziali.

A differenza dei servizi gratuiti, non vi è alcun limite di password, informazioni personali o passkey che è possibile conservare. Inoltre si ha l'opportunità di sincronizzarle su più dispositivi, così da facilitare l'accesso ovunque ci si trovi.

I piani individuali di NordPass sono in offerta in questi giorni a partire da 1,59 euro al mese, grazie al 46% di sconto. In più è possibile beneficiare di 3 mesi extra gratuiti e una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.