NiPoGi Mini PC Stick: su Amazon ora disponibile con un DOPPIO DI SCONTO

Avere un PC portatile sempre con sé nell'epoca moderna è quasi una regola: per lavoro, per studio, per viaggi in famiglia. Ma l'ennesima potenza della comodità, se ci stiamo recando in un posto che possiede le giuste periferiche, è avere un apparecchio talmente piccolo da entrare in tasca, con le dimensioni di una pen drive. Si tratta dei Mini PC, che dispongono di tutti i componenti e le porte necessarie per diventare il vostro computer pronto all'uso. Se volete saggiarne la qualità avete la vostra occasione con un doppio sconto, perché da oggi il Mini PC NiPoGi è a disposizione su Amazon in offerta.

Infatti da oggi su Amazon potrete acquistare in offerta il Mini PC NiPoGi a soli 179,99€ col 5% di sconto, al quale però potrete applicare il coupon e pagare solo 116,35€, con un ulteriore sconto del 35% sul totale.

Mini PC NiPoGi: il PC in tasca

Questo piccolino ha dimensioni ridottissime di 130mm x 50mm x 20mm, ovviamente più piccolo di un telefono, e può essere messo in tasca o in borsa senza problemi, e praticamente l'ideale da trasportare per un viaggio di lavoro.

Il Mini PC NiPoGi di cui vi parliamo possiede Windows 11 come sistema operativo di base, ha una scheda RAM da 8 GB, uno spazio di archiviazione di memoria di 8GB, una CPU Celeron J4125 Quad Core, e supporta anche il Bluetooth 4.0.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.