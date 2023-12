Niente più cose perse con il Trova Oggetti Bluetooth in OFFERTA!

Quanti di voi, soprattutto nei momenti di fretta, non trovano gli oggetti più importanti, come i vari dispositivi elettronici portatili? Di sicuro stai proprio pensando a te stesso, ma per fortuna la soluzione è a portata di click! Con un oggetto (anzi, due!) molto particolare e da oggi in offerta: il Trova Oggetti Bluetooth di Tile!

Da oggi potrai infatti aggiudicarti in offerta su Amazon il Trova oggetti Bluetooth Tile Sticker a soli 41,29€, con uno sconto del 25% sul totale e un risparmio di circa 14€ sul prezzo originale!

Un nuovo modo per trovare tutto!

Grazie a questo piccolo ma utilissimo oggetto, potrai tenere traccia dei tuoi dispositivi! Fissa Tile Sticker su telecomandi, caricabatterie, cuffie auricolari, custodie di occhiali o altri dispositivi elettronici! Potrai usare di conseguenza la app gratuita per trovarli!

Con l'app farai suonare il Tile quando stai cercando un oggetto, e se l'oggetto è fuori portata, vedrai la sua posizione più recente sulla mappa. Potrai fare anche molto altro, e sappi che i Tile Sticker (due presenti nel pacchetto di questa offerta) sono compatibili con iOS, Android, e con i loro assistenti vocali!

