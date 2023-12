Next by Crédit Agricole: scopri il conto corrente perfetto per i giovani

Ecco il nuovo conto Next Under 35 di Crédit Agricole, progettato specificamente per le persone di età inferiore ai 35 anni. Questo conto offre un'esperienza bancaria digitale senza soluzione di continuità attraverso app intuitive e piattaforme di home banking.

Goditi la comodità di servizi digitali avanzati, zero costi di gestione e un'ampia gamma di operazioni bancarie online.

L'apertura del conto Crédit Agricole Next è completamente gratuita, senza commissioni fino ai 35 anni. Inoltre, riceverai una carta Visa Crédit Agricole in omaggio per i primi due anni.

Tutti i vantaggi offerti da Conto Next Under 35

Abbracciando la sua natura completamente digitale, il conto Crédit Agricole consente una gestione semplice di conti, carte e trasferimenti online senza costi aggiuntivi.

Approfitta di prelievi gratuiti illimitati presso tutte le nostre filiali, di una carta di debito gratuita (scegli tra Crédit Agricole BANCOMAT o Visa) e dell'accesso al nostro servizio di Private Home Banking.

Inoltre, i versamenti possono essere effettuati gratuitamente sia in filiale che tramite gli sportelli bancomat del Gruppo Crédit Agricole.

Aprire il conto è un processo rapido e conveniente che può essere completato online in soli cinque minuti. Ci sono due opzioni per l'identificazione: VideoSelfie o bonifico da altro conto bancario italiano.

Per procedere all'apertura del conto avrai bisogno di un documento di identità valido rilasciato in Italia, di una tessera sanitaria nazionale in corso di validità e dell'IBAN di un altro conto se scegli di utilizzare il bonifico bancario per l'identificazione.

Nonostante il conto sia completamente online, Crédit Agricole offre la caratteristica unica di selezionare una filiale di riferimento, sottolineando il proprio impegno a mantenere una connessione fisica e un punto di contatto per i clienti nell'era digitale. Per esplorare la gamma completa dei servizi di Crédit Agricole, clicca qui sotto.

