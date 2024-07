Netflix: aumentano gli abbonati nonostante l'incremento dei prezzi

Nonostante l'aumento dei prezzi dei piani di abbonamento, Netflix continua a macinare successi, registrando una crescita significativa del numero di utenti nel secondo trimestre del 2024. La piattaforma di streaming ha infatti aggiunto ben 8 milioni di nuovi abbonati paganti a livello globale, raggiungendo un totale di 277,65 milioni di utenti in tutto il mondo, con un incremento del 16,5% rispetto all'anno precedente.

Questo dato positivo è dovuto principalmente al successo dei piani con pubblicità, che hanno registrato un aumento del 34% nel trimestre. Ricordiamo che, come già riportato in precedenza, Netflix ha recentemente eliminato il piano base senza pubblicità in alcuni mercati esteri.

In Italia, il piano standard con pubblicità ha un costo di 5,49€ al mese e offre la visione in alta definizione 1080p, due visioni simultanee e la possibilità di scaricare contenuti. Gli spot pubblicitari, della durata variabile tra i 15 e i 30 secondi, vengono mostrati prima e durante la visione di film e serie TV.

Netflix incrementa anche i ricavi: grossi aumenti in crescita per il 2024

Oltre al numero di abbonati, anche i ricavi di Netflix sono in crescita, con un aumento del 17% su base annua. Si stima che nel 2024 il fatturato della società potrebbe raggiungere un valore compreso tra il 14 ed il 15%. Questo trend positivo è dovuto, oltre che all'aumento degli abbonati, anche all'introduzione dei piani con pubblicità, che si rivelano una strategia vincente per attirare nuovi utenti più sensibili al prezzo.

In generale, i risultati del secondo trimestre del 2024 confermano la forza e la resilienza di Netflix nel panorama dello streaming, nonostante le sfide poste dall'aumento della concorrenza e dall'adozione di strategie di prezzo più aggressive. La piattaforma continua ad attrarre nuovi utenti grazie a un'offerta di contenuti ampia e di alta qualità, diversificando i piani di abbonamento per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più ampio.